Болгарский теннисист Григор Димитров уступил британцу Артуру Фери в матче 1/8 финала Уимблдона-2026.

Григор Димитров globallookpress.com

Димитров (146-я ракетка мира) проиграл представителю Великобритании (114-я ракетка мира) со счетом — 5:7, 6:3, 6:4, 4:6, 6:7 (6:7). Игра продолжалась 3 часа 58 минут.

За весь матч Димитров сделал 19 эйсов и реализовал 4 брейк-поинта. Фери не допустил ни одной двойной ошибки при 4-х реализованных брейк-поинтах.

По итогам этого противостояния Фери прошел в 1/4 финала Уимблдона, где сыграет против итальянца Флавио Коболли.