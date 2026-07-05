Димитров снова не доиграет матч 1/8 финала на Уимблдоне?

прогноз на матч 1/8 финала Уимблдона, ставка за 1.94

Болгарин Григор Димитров сыграет против британца Артура Фери в 1/8 финала Уимблдона. Матч пройдет 6 июля, начало — в 13:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.94.

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Димитров

Григор вышел в 1/8 финала британского мэйджора четвертый год подряд и шестой раз в карьере.

В прошлом сезоне болгарский теннисист не смог завершить матч против Янника Синнера в четвертом раунде Уимблдона из-за серьезной травмы грудных мышц. Он вел 2-0 по сетам, когда был вынужден сняться.

Интересно, что год ранее Димитров не доиграл матч против Даниила Медведева в 1/8 финала Уимблдона.

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В первом круге текущего турнира он одержал победу над австралийцем Дэйном Суини — 7:6, 6:3, 7:5.

Во втором раунде Димитров выиграл у чеха Якуба Меншика — 7:6, 4:6, 7:5, 6:3.

В третьем круге у него был тяжелейший пятисетовый матч против итальянца Маттео Берреттини — 6:3, 6:4, 3:6, 5:7, 6:3.

Димитров впервые в сезоне выиграл три подряд матча на уровне основного тура.

До этого его лучшим результатом в 2026-м был четвертьфинал на турнире ATP 250 на Мальорке.

В этом году Григор провел 24 матча. На этом отрезке у него лишь девять побед и 15 поражений.

Фери

Артур впервые в карьере вышел в 1/8 финала на турнире «Большого шлема».

В первом круге британский теннисист одержал волевую победу над боснийцем Дамиром Джумхуром — 3:6, 6:2, 6:2, 6:1.

Во втором раунде Фери выиграл у финна Отто Виртанена (5:7, 7:6, 6:3, 6:3), который перед этим остановил Бена Шелтона.

В третьем круге у 23-летнего теннисиста был тяжелейший матч против Зизу Бергса — 2:6, 7:5, 2:6, 7:6, 7:6.

Бельгиец вел со счетом 4:1 сначала в четвертом сете, а потом и в пятом, но в итоге умудрился проиграть.

До этого лучшим результатом Фери в текущем сезоне был четвертьфинал на «пятисотнике» в Лондоне.

Фери начал турнир в статусе 114-й ракетки мира.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Димитрова в этом матче можно поставить за 1.47, победу Фери букмекеры предлагают за 2.67.

Прогноз: с одной стороны, Григору, безусловно, повезло, поскольку Фери нельзя назвать чересчур опасным соперником. Несмотря на это, оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода. Сложно сказать, успеет ли Димитров восстановиться после изнурительного матча с Берреттини.

1.94 Тотал геймов больше 40,0 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.94 на матч Димитров — Фери позволит вывести на карту выигрыш 940₽, общая выплата — 1940₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 40,0 за 1.94.