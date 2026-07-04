Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в четвертый круг Уимблдона-2026. В матче третьего раунда третья ракетка мира победил американца Маркоса Гирона, который занимает 92-е место в рейтинге. Игра завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:4), 6:4 и продолжалась 2 часа 35 минут.

Александр Зверев globallookpress.com

За это время Зверев выполнил 17 эйсов, совершил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 16. Гирон один раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и выиграл один брейк-пойнт из четырех.

В следующем раунде Александр Зверев сыграет с победителем матча между чехом Иржи Легечкой и испанцем Хауме Мунаром.