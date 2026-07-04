Третья ракетка мира Ига Свентек потерпела поражение в матче третьего круга Уимблдона-2026.

Ига Свентек globallookpress.com

Полька в двух сетах проиграла филиппинке Александре Эале (32) со счетом 6:7, 2:6.

Встреча продолжалась 2 часа 14 минут. За матч Свентек сделала один эйс и допустила пять двойных ошибок, реализовав при этом 3 брейк-пойнта из 11. Эала четыре раза подала навылет и не допустила двойных ошибок, а также она сумела реализовать пять брейк-пойнтов из семи.

Следующей соперницей Эалы на турнире станет итальянка Жасмин Паолини.

Свентек в прошлом году стала победительницей Уимблдона.