Белоруска Арина Соболенко сыграет против японки Наоми Осаки в 1/8 финала Уимблдона. Матч пройдет 5 июля, начало — в 17:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.08.
Соболенко
Арина четвертый раз подряд вышла в 1/8 финала британского мэйджора.
В 2022-м и 2024-м белорусская теннисистка пропустила Уимблдон, а в 2021-м, 2023-м и 2025-м дошла до полуфинала.
В первом круге текущего турнира Соболенко одержала победу над 184-й ракеткой мира Теодорой Костович — 6:2, 6:3.
Во втором раунде ее соперницей была американка Маккартни Кесслер — 6:1, 7:6.
Несмотря на все опасения, в третьем круге Соболенко уверенно обыграла представительницу Латвии Алену Остапенко — 6:4, 6:4.
Соболенко провела три матча на траве перед Уимблдоном. На «пятисотнике» в Берлине она обыграла Екатерину Александрову и Николу Бартункову, после чего уступила Джессике Пегуле со счетом 4:6, 7:6, 0:6. Это был второй случай в сезоне, когда белоруска не взяла ни гейма в решающем сете.
В начале июня Арина сенсационно проиграла Диане Шнайдер (6:3, 5:7, 0:6) в четвертьфинале Ролан Гаррос.
После победы на турнире в Майами Соболенко пока ни разу не проходила дальше четвертьфинала.
Осака
Наоми тем временем впервые в карьере вышла в четвертый раунд Уимблдона.
Японская теннисистка начала турнир с уверенной победы над француженкой Эльзой Жакмо — 6:1, 7:5.
Во втором круге Осака разгромила россиянку Анастасию Гасанову — 6:3, 6:2.
В третьем раунде экс-первая ракетка мира одержала победу над представительницей Австралии Дарьей Касаткиной — 6:1, 6:3.
На прошлой неделе Осака дошла до финала в Бад-Хомбурге. При этом она не смогла завершить решающий матч против Каролины Муховой из-за повреждения стопы. Но уже на следующий день стало ясно, что травма оказалась не такой серьезной, как изначально предполагалось.
В остальных раундах немецкого «пятисотника» Осака одержала уверенные победы над Магдаленой Френх, Элизой Мертенс, Екатериной Александровой и Синьюй Ван.
Осака выиграла 19 из 26-ти матчей в текущем сезоне.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.44, победу Осаки букмекеры предлагают за 2.78.
Прогноз: Арина выиграла семь из восьми матчей против Наоми.
Ранее в этом году Соболенко обыграла Осаку в Индиан-Уэллс, Мадриде и на Ролан Гаррос.
Вероятно, японка сможет создать интригу, но при этом снова проиграет первой ракетке мира.
Рекомендуемая ставка: победа Соболенко + тотал геймов больше 19,5 за 2.08.