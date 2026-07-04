прогноз на матч 1/8 финала Уимблдона, ставка за 2.08

Белоруска Арина Соболенко сыграет против японки Наоми Осаки в 1/8 финала Уимблдона. Матч пройдет 5 июля, начало — в 17:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.08.

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Соболенко

Арина четвертый раз подряд вышла в 1/8 финала британского мэйджора.

В 2022-м и 2024-м белорусская теннисистка пропустила Уимблдон, а в 2021-м, 2023-м и 2025-м дошла до полуфинала.

В первом круге текущего турнира Соболенко одержала победу над 184-й ракеткой мира Теодорой Костович — 6:2, 6:3.

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Во втором раунде ее соперницей была американка Маккартни Кесслер — 6:1, 7:6.

Несмотря на все опасения, в третьем круге Соболенко уверенно обыграла представительницу Латвии Алену Остапенко — 6:4, 6:4.

Соболенко провела три матча на траве перед Уимблдоном. На «пятисотнике» в Берлине она обыграла Екатерину Александрову и Николу Бартункову, после чего уступила Джессике Пегуле со счетом 4:6, 7:6, 0:6. Это был второй случай в сезоне, когда белоруска не взяла ни гейма в решающем сете.

В начале июня Арина сенсационно проиграла Диане Шнайдер (6:3, 5:7, 0:6) в четвертьфинале Ролан Гаррос.

После победы на турнире в Майами Соболенко пока ни разу не проходила дальше четвертьфинала.

Осака

Наоми тем временем впервые в карьере вышла в четвертый раунд Уимблдона.

Японская теннисистка начала турнир с уверенной победы над француженкой Эльзой Жакмо — 6:1, 7:5.

Во втором круге Осака разгромила россиянку Анастасию Гасанову — 6:3, 6:2.

В третьем раунде экс-первая ракетка мира одержала победу над представительницей Австралии Дарьей Касаткиной — 6:1, 6:3.

На прошлой неделе Осака дошла до финала в Бад-Хомбурге. При этом она не смогла завершить решающий матч против Каролины Муховой из-за повреждения стопы. Но уже на следующий день стало ясно, что травма оказалась не такой серьезной, как изначально предполагалось.

В остальных раундах немецкого «пятисотника» Осака одержала уверенные победы над Магдаленой Френх, Элизой Мертенс, Екатериной Александровой и Синьюй Ван.

Осака выиграла 19 из 26-ти матчей в текущем сезоне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.44, победу Осаки букмекеры предлагают за 2.78.

Прогноз: Арина выиграла семь из восьми матчей против Наоми.

Ранее в этом году Соболенко обыграла Осаку в Индиан-Уэллс, Мадриде и на Ролан Гаррос.

Вероятно, японка сможет создать интригу, но при этом снова проиграет первой ракетке мира.

2.08 Победа Соболенко + тотал геймов больше 19,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.08 на матч Соболенко — Осака позволит вывести на карту выигрыш 1080₽, общая выплата — 2080₽

Рекомендуемая ставка: победа Соболенко + тотал геймов больше 19,5 за 2.08.