Полька Ига Свентек сыграет против филиппинки Александры Эалы в третьем круге Уимблдона. Матч пройдет 4 июля, начало — в 15:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.16.
Эала
Александра впервые в карьере вышла в третий круг на турнире «Большого шлема».
В первом матче на этой неделе филиппинская теннисистка разгромила мексиканку Ренату Сарасуа — 6:1, 6:2.
Во втором круге Эала остановила Майю Джойнт, котоорая в первом раунде обыграла Серену Уильямс.
Алекс совершила камбэк в матче против австралийской теннисистки — 3:6, 6:2, 6:0.
При этом важно уточнить, что результаты Эалы не стали сюрпризом.
В июне 21-летняя филиппинка выиграла травяной турнир WTA 125 в Бирмингеме, а также дошла до полуфинала в Берлине.
На «пятисотнике» в столице Германии Эала обыграла Донну Векич, Елену Рыбакину и Элину Свитолину.
Свентек
Ига в первом раунде одержала победу над американкой Тейлор Таунсенд— 6:1, 2:6, 6:3.
Во втором круге, вопреки ожиданиям, польская теннисистка разгромила чешку Каролину Плишкову — 6:1, 6:3.
Свентек — действующая чемпионка Уимблдона. В прошлом году полька проиграла один сет за весь турнир, при этом в финале она одержала победу над Амандой Анисимовой со счетом 6:0, 6:0.
Перед Уимблдоном Свентек провела лишь один матч на траве, в котором проиграла американке Эмме Наварро на турнире в Бад-Хомбурге.
В этом сезоне лучшим результатом Иги на уровне «Больших шлемов» пока остается выход в четвертьфинал Australian Open.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Эалу в этом матче можно поставить за 3.62, победу Свентек букмекеры предлагают за 1.28.
Прогноз: в прошлом году Ига проиграла Александре на харде в Майами. Вскоре после этого она взяла реванш, победив филиппинку на грунте в Мадриде, но и этот матч получился непростым.
Свентек, скорее всего, обыграет Эалу, но здесь нельзя исключать сценарий, при котором действующей чемпионке турнира понадобится дополнительный сет.
Рекомендуемая ставка: победа Свентек + тотал геймов больше 19,5 за 2.16.