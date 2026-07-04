прогноз на матч третьего круга Уимблдона, ставка за 2.16

Полька Ига Свентек сыграет против филиппинки Александры Эалы в третьем круге Уимблдона. Матч пройдет 4 июля, начало — в 15:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.16.

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Эала

Александра впервые в карьере вышла в третий круг на турнире «Большого шлема».

В первом матче на этой неделе филиппинская теннисистка разгромила мексиканку Ренату Сарасуа — 6:1, 6:2.

Во втором круге Эала остановила Майю Джойнт, котоорая в первом раунде обыграла Серену Уильямс.

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Алекс совершила камбэк в матче против австралийской теннисистки — 3:6, 6:2, 6:0.

При этом важно уточнить, что результаты Эалы не стали сюрпризом.

В июне 21-летняя филиппинка выиграла травяной турнир WTA 125 в Бирмингеме, а также дошла до полуфинала в Берлине.

На «пятисотнике» в столице Германии Эала обыграла Донну Векич, Елену Рыбакину и Элину Свитолину.

Свентек

Ига в первом раунде одержала победу над американкой Тейлор Таунсенд— 6:1, 2:6, 6:3.

Во втором круге, вопреки ожиданиям, польская теннисистка разгромила чешку Каролину Плишкову — 6:1, 6:3.

Свентек — действующая чемпионка Уимблдона. В прошлом году полька проиграла один сет за весь турнир, при этом в финале она одержала победу над Амандой Анисимовой со счетом 6:0, 6:0.

Перед Уимблдоном Свентек провела лишь один матч на траве, в котором проиграла американке Эмме Наварро на турнире в Бад-Хомбурге.

В этом сезоне лучшим результатом Иги на уровне «Больших шлемов» пока остается выход в четвертьфинал Australian Open.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Эалу в этом матче можно поставить за 3.62, победу Свентек букмекеры предлагают за 1.28.

Прогноз: в прошлом году Ига проиграла Александре на харде в Майами. Вскоре после этого она взяла реванш, победив филиппинку на грунте в Мадриде, но и этот матч получился непростым.

Свентек, скорее всего, обыграет Эалу, но здесь нельзя исключать сценарий, при котором действующей чемпионке турнира понадобится дополнительный сет.

2.16 Победа Свентек + тотал геймов больше 19,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.16 на матч Эала — Свентек принесёт чистый выигрыш 1160₽, общая выплата — 2160₽

Рекомендуемая ставка: победа Свентек + тотал геймов больше 19,5 за 2.16.