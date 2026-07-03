Американка Джессика Пегула(4‑я ракетка мира) уверенно переиграла испанку Джессику Бузас Манейро (52) со счётом 6:1, 6:3 в третьем круге Уимблдона.

Джессика Пегула globallookpress.com

Пегула разобралась с соперницей всего за 52 минуты. За это время она сделала 2 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк‑пойнтов из 8 заработанных.

У её соперницы — ни одного эйса, 3 двойные ошибки и один реализованный брейк‑пойнт из двух заработанных.

Соперницей Пегулы в 1/8 финала английского мэйджора станет победительница пары Екатерина Александрова (Россия) — Ива Йович (США).