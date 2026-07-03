Самсонова второй год подряд выйдет в 1/8 финала Уимблдона?

прогноз на матч третьего круга Уимблдона, ставка за 1.99

Россиянка Людмила Самсонова сыграет против чешки Мари Боузковой в третьем круге Уимблдона. Матч пройдет 4 июля, начало — в 13:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.99.

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Самсонова

Людмила третий год подряд вышла в третий раунд британского мэйджора.

В прошлом сезоне она добралась до четвертьфинала, из-за чего ей теперь надо защищать 430 очков.

В первом раунде текущего турнира Самсонова одержала уверенную победу над Полиной Кудерметовой.

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Вопреки ожиданиям, российская теннисистка обыграла представительницу Узбекистана в двух сетах — 6:3, 6:3.

Во втором круге Самсонова остановила полуфиналистку Ролан Гаррос-2025 Диану Шнайдер — 6:4, 4:6, 6:2.

Людмила успела сыграть на трех травяных турнирах перед британским мэйджором.

В Лондоне и Берлине она не прошла первый круг, проиграв Хэрриет Дарт и Элизе Мертенс соответственно.

На «пятисотнике» в Бад-Хомбурге Самсонова в первом раунде выиграла у Катерины Синяковой, а во втором уступила Элине Свитолиной.

Также стоит обратить внимание, что россиянка выиграла лишь десять из 26-ти матчей в текущем сезоне.

Боузкова

Мари третий раз в карьере вышла в третий раунд британского мэйджора.

Ее лучшим результатом на Уимблдоне пока остается выход в четвертьфинал в 2022 году.

В первом матче на этой неделе Боузкова обыграла австралийку Талию Гибсон — 6:1, 3:6, 6:2.

Во втором раунде ее соперницей была 18-летняя представительница Италии Тайра Грант — 7:5, 6:3.

Победная серия Боузковой теперь составляет семь матчей. В середине июня она выиграла турнир WTA 250 в Ноттингеме. Это второй титул Мари в 2026-м — в начале апреля она стала чемпионкой грунтового турнира в Боготе.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Самсонову в этом матче можно поставить за 2.16, победу Боузковой букмекеры предлагают за 1.69.

Прогноз: ранее Людмила выиграла три из пяти матчей против чешской теннисистки.

Их предыдущая встреча состоялась в январе 2025 года в Аделаиде и завершилась победой россиянки со счетом 1:6, 6:4, 6:1.

Вероятно, предстоящий матч тоже получится не менее нервным. Оптимальный вариант — ставка без учета исхода.

1.99 Тотал геймов больше 22,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.99 на матч Самсонова — Боузкова принесёт прибыль 990₽, общая выплата — 1990₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.99.