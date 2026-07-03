Четырёхкратная победительница турниров Большого шлема японка Наоми Осака (14‑я ракетка мира) легко прошла австралийку Дарью Касаткину (65‑я в рейтинге) в третьем круге Уимблдона — 6:1, 6:3.

Наоми Осака globallookpress.com

Встреча продолжалась чуть более часа. За это время японка 5 раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 брейк‑пойнта из 10 заработанных.

У Касаткиной — один эйс, 5 двойных ошибок и один реализованный брейк‑пойнт из одного заработанного.

В 1/8 финала Осака сыграет с победительницей пары Арина Соболенко (Беларусь) — Елена Остапенко (Латвия).