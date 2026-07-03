Серб Новак Джокович догнал своего извечного соперника Роджера Федерера (завершил карьеру) по числу побед на Уимблдоне.

Небольшой перекур от Ноле globallookpress.com

Теперь у обоих легендарных теннисистов — по 105 побед. Сегодня, 3 июля, Джокович в третьем круге переиграл Артура Риндеркнеша со счётом 7:5, 6:4, 1:6, 7:6 (7:4) и дальше сразится с россиянином Романом Сафиуллиным.

Всего за карьеру серб одержал 407 побед на различных мэйджорах и завоевал на них в общей сложности 24 трофея. В его активе — 104 победы на Открытом чемпионате Австралии, 103 победы на «Ролан Гаррос» и 95 — на US Open.