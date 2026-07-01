225-я ракетка мира Анастасия Гасанова не смогла выйти в третий круг Уимблдона-2026.

Анастасия Гасанова globallookpress.com

Россиянка в двух сетах уступила японке Наоми Осаке со счетом 3:6, 2:6.

Встреча продолжалась 1 час 6 минут. В ее рамках Гасанова один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и не заработала ни одного брейк-пойнта. На счету Осаки восемь эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

В следующем раунде турнира Осака сыграет с победительницей мачта Джаниче Чен (Индонезия) и Дарьей Касаткиной (Австралия).