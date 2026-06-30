Россиянка Анастасия Гасанова сыграет против японки Наоми Осаки во втором круге Уимблдона. Матч пройдет 1 июля, начало — в 13:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.07.
Гасанова
Анастасия впервые в карьере вышла во второй круг на турнире «Большого шлема».
В первом раунде российская теннисистка разгромила колумбийку Эмилиану Аранго — 6:3, 6:1.
С учетом квалификации Гасанова провела уже четыре матча на британском мэйджоре. В отборе ее соперницами были Варвара Лепченко, Эмерсон Джонс и Дарья Семенистая.
Гасанова выиграла 22 из 33-х матчей в текущем сезоне.
До этой недели 27-летняя россиянка играла исключительно на турнирах WTA или ITF.
Гасанова занимает 225-е место в текущей версии рейтинга. Выше 121-й строчки она пока не поднималась.
Осака
Наоми начала турнир с уверенной победы над Эльзой Жакмо.
Несмотря на все опасения, японская теннисистка обыграла француженку в двух сетах — 6:1, 7:5.
На прошлой неделе Осака дошла до финала в Бад-Хомбурге. При этом она не смогла завершить решающий матч против Каролины Муховой из-за повреждения стопы.
Уже на следующий день стало ясно, что травма оказалась не такой серьезной, как изначально предполагалось.
В остальных раундах немецкого «пятисотника» Осака одержала уверенные победы над Магдаленой Френх, Элизой Мертенс, Екатериной Александровой и Синьюй Ван.
Осака выиграла 17 из 24-х матчей в текущем сезоне.
В предыдущих сезонах Наоми ни разу не проходила на Уимблдоне дальше третьего круга. В прошлом году она проиграла на этой стадии Анастасии Павлюченковой.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, Осака спокойно выйдет в следующий раунд. На победу Гасановой можно поставить за 11.50.
Прогноз: если японку не будет ничего беспокоить, она, вероятно, обыграет российскую теннисистку с разгромным счетом. Уровень здесь все-таки разный.
Рекомендуемая ставка: победа Осаки с форой по геймам (-7,0) за 2.07.