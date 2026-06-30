прогноз на матч второго круга Уимблдона, ставка за 2.07

Россиянка Анастасия Гасанова сыграет против японки Наоми Осаки во втором круге Уимблдона. Матч пройдет 1 июля, начало — в 13:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.07.

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Гасанова

Анастасия впервые в карьере вышла во второй круг на турнире «Большого шлема».

В первом раунде российская теннисистка разгромила колумбийку Эмилиану Аранго — 6:3, 6:1.

С учетом квалификации Гасанова провела уже четыре матча на британском мэйджоре. В отборе ее соперницами были Варвара Лепченко, Эмерсон Джонс и Дарья Семенистая.

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Гасанова выиграла 22 из 33-х матчей в текущем сезоне.

До этой недели 27-летняя россиянка играла исключительно на турнирах WTA или ITF.

Гасанова занимает 225-е место в текущей версии рейтинга. Выше 121-й строчки она пока не поднималась.

Осака

Наоми начала турнир с уверенной победы над Эльзой Жакмо.

Несмотря на все опасения, японская теннисистка обыграла француженку в двух сетах — 6:1, 7:5.

На прошлой неделе Осака дошла до финала в Бад-Хомбурге. При этом она не смогла завершить решающий матч против Каролины Муховой из-за повреждения стопы.

Уже на следующий день стало ясно, что травма оказалась не такой серьезной, как изначально предполагалось.

В остальных раундах немецкого «пятисотника» Осака одержала уверенные победы над Магдаленой Френх, Элизой Мертенс, Екатериной Александровой и Синьюй Ван.

Осака выиграла 17 из 24-х матчей в текущем сезоне.

В предыдущих сезонах Наоми ни разу не проходила на Уимблдоне дальше третьего круга. В прошлом году она проиграла на этой стадии Анастасии Павлюченковой.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, Осака спокойно выйдет в следующий раунд. На победу Гасановой можно поставить за 11.50.

Прогноз: если японку не будет ничего беспокоить, она, вероятно, обыграет российскую теннисистку с разгромным счетом. Уровень здесь все-таки разный.

2.07 Победа Осаки с форой по геймам (-7,0) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.07 на матч Гасанова — Осака принесёт прибыль 1070₽, общая выплата — 2070₽

Рекомендуемая ставка: победа Осаки с форой по геймам (-7,0) за 2.07.