Немецкий теннисист Александр Зверев одолел бельгийца Александра Блокса в матче первого круга Уимблдона.
Зверев (3-я ракетка мира) одержал победу над представителем Бельгии (36-я ракетка мира) со счетом — 6:4, 6:7 (8:10), 7:6 (7:5), 7:6 (7:0). Игра продолжалась 2 часа 54 минуты.
За весь матч Зверев сделал 21 эйс и реализовал 2 брейк-поинта. Блокс допустил 8 двойных ошибок при одном реализованном брейк-поинте.
В следующем круге Уимблдона Александр Зверев сыграет против Валантена Руае из Франции (75-я ракетка мира).