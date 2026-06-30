В следующем круге Уимблдона Александр Зверев сыграет против Валантена Руае из Франции (75-я ракетка мира).

За весь матч Зверев сделал 21 эйс и реализовал 2 брейк-поинта. Блокс допустил 8 двойных ошибок при одном реализованном брейк-поинте.

Зверев (3-я ракетка мира) одержал победу над представителем Бельгии (36-я ракетка мира) со счетом — 6:4, 6:7 (8:10), 7:6 (7:5), 7:6 (7:0). Игра продолжалась 2 часа 54 минуты.

2.07

Прогнозы•Завтра 13:00 Гасанова — Осака. Прогноз и ставка Сможет ли Гасанова удивить Осаку?

Теннис• 27/06/2026 21:55 Последний шанс Джоковича, камбэк Серены и бунт игроков: почему Уимблдон-2026 будет огненным

Теннис• 21/06/2026 22:47 Неделя тенниса: Фриц снова проиграл в финале, Носкова взяла Берлин, а у Соболенко еще одна баранка

Теннис• 14/06/2026 20:29 Неделя тенниса: Серена возобновила карьеру, Рыбакину довели хейтеры, а Векич выиграла «пятисотник» в Лондоне

Теннис• 08/06/2026 01:43 Победа Мирры и триумф Зверева: Ролан Гаррос-2026 превзошел вообще все ожидания

Главные темы сейчас

Теннис• 10/06/2026 22:05 Возвращение Серены Уильямс: фотогалерея

Теннис• 08/06/2026 01:38 Мирра Андреева — с чемпионским кубком «Ролан Гаррос»

Теннис• 05/06/2026 18:15 Андреева или Хвалиньская: кто выиграет «Ролан Гаррос»?

Теннис• 01/06/2026 10:50 Неделя тенниса: падение Синнера, худшая версия Медведева и долгожданный прорыв Фонсеки

Теннис• 23/05/2026 22:03 Синнер без конкурентов, а Мирра — в топ-5 фавориток. Главные интриги «Ролан Гаррос»

Выбор читателей

Футбол• 24/06/2026 02:09 «Атлетико» в ярости, «Барса» ждёт: что происходит вокруг Альвареса

Футбол• 27/06/2026 06:00 ⏰Будильник ЧМ-2026. 27-28 июня: превью матчей

Футбол• 26/06/2026 06:00 ⏰Будильник ЧМ-2026. 26-27 июня: превью матчей

Футбол• 25/06/2026 20:45 Ждал этого 12 лет: Джикия вернулся из Турции в «Локомотив»

Футбол• Вчера 15:56 Кто выиграет ЧМ-2026? Гид по участникам плей-офф (часть вторая)

Самое интересное

Футбол• 01/04/2026 14:19 Хрупкая корона: Аргентина не готова к защите титула — даже с Месси

Футбол• 31/03/2026 15:10 От безумных советов Магата до хаоса Тудора: 10 худших тренерских назначений в истории АПЛ

Футбол• 30/03/2026 15:10 ЧМ‑2026: рекорды под ударом — Месси, Мбаппе и Роналду готовы войти в историю

Хоккей• 29/03/2026 22:52 Кажется, КХЛ пора реформировать! Восемь способов, как это сделать