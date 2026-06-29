прогноз на матч первого круга Уимблдона, ставка за 2.02

Немец Александр Зверев сыграет против бельгийца Александра Блокса в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 30 июня, начало — в 15:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.02.

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Блокс

Александр впервые в карьере сыграет в основной сетке британского мэйджора.

В прошлом году он не смог пройти квалификацию, тогда как сейчас ему не надо было участвовать в отборе.

Блокс начал эту неделю в статусе 36-й ракетки мира.

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Но сейчас важно уточнить, что Блоксу пришлось пропустить все травяные турниры из-за обидной травмы, которую получил во время тренировки на Ролан Гаррос.

С тех пор 21-летний бельгиец пока не провел ни одного матча.

Блок выиграл 29 из 40 матчей в текущем сезоне. Среди его лучших результатов — полуфинал на «Мастерсе» в Мадриде, а также третий круг в Монте-Карло и Риме.

Зверев

Саша успел сыграть четыре матча на траве перед Уимблдоном.

Зверев дошел до полуфинала в Галле. Это был его первый турнир после победы на Ролан Гаррос.

На домашнем турнире Зверев выиграл у Вита Копршивы, Янника Ханфмана и Рафаэля Коллиньона, после чего уступил Тейлору Фрицу.

Примечательно, что Зверев проиграл седьмой подряд матч против американца.

В прошлом году Саша не прошел первый круг на Уимблдоне, проиграв Артуру Риндеркнешу.

Также стоит добавить, что Уимблдон — единственный турнир «Большого шлема», на котором Зверев не проходил дальше 1/8 финала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, Зверев одержит уверенную победу. На Блокса можно поставить за 7.90.

Прогноз: на самом деле здесь всё гораздо сложнее. У Блокса очень внушительная первая подача — и для Зверева она может стать серьезной проблемой.

К слову, Саша понимает это: «Я опять сыграю с соперником, который подает 230 км/ч. Не удивлюсь, если во вторник буду сидеть здесь и говорить: "Все пошло не по плану, потому что он сделал 45 эйсов". На траве такое вполне возможно».

В общем, оптимальный вариант — ставка без учета исхода.

2.02 Тотал геймов больше 37,0 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.02 на матч Блокс — Зверев позволит вывести на карту выигрыш 1020₽, общая выплата — 2020₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 37,0 за 2.02.