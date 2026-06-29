Российская теннисистка Анна Калинская одержала победу над полькой Магдаленой Френх в матче 1-го круга Уимблдона-2026.
Россиянка (20-я ракетка мира) обыграла представительницу Польши (44-я ракетка мира) со счетом — 7:6 (7:5), 6:4. Игра продолжалась 1 час 49 минут.
Калинская за весь матч сделала 5 эйсов при трех реализованных брейк-поинтах. Френх допустила 6 двойных ошибок и сделала 5 эйсов.
В следующем круге Уимблдона-2026 Калинская сыграет против победительницы встречи Франческа Джонс (Великобритания) — Диан Парри (Франция).