Фриц и Дрейпер устроят шоу на старте Уимблдона?

прогноз на матч первого круга Уимблдона, ставка за 2.34

Американец Тейлор Фриц сыграет против британца Джека Дрейпера в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 30 июня, начало — в 15:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.34.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК Фонбет до 15 000 рублей. Получить фрибет →

Фриц

Тейлор пропустил большую часть грунтовой серии, но зато смог здорово подготовиться к турнирам на траве.

В середине июня американский теннисист дошел до финала в Штутгарте.

В решающем матче немецкого турнира он проиграл Бену Шелтону.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

На «пятисотнике» в Галле Фриц тоже добрался до финала.

В матче за титул он уступил еще одному соотечественнику — Фрэнсису Тиафо.

Несмотря на два проигранных финала, Фрица можно назвать одним из фаворитов Уимблдона.

В прошлом году он дошел до полуфинала на британском мэйджоре, а в 2024-м — до четвертьфинала.

Дрейпер

Джек почти не играл в первой половине сезона из-за травмы колена.

Но британскому теннисисту все же удалось восстановиться к домашнему мэйджору.

Перед Уимблдоном он дошел до полуфинала в Истборне. Это был его первый турнир после травмы.

На прошлой неделе Дрейпер выиграл у Маркоса Гирона, Джека Пиннингтона Джонса и Габриэля Диалло, после чего уступил Юго Эмберу.

В прошлом году Дрейпер был одним из фаворитов Уимблдона, но в итоге проиграл во втором круге Марину Чиличу.

Лучшим результатом Джека в этом сезоне пока остается выход в четвертьфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фрица в этом матче можно поставить за 1.61, победу Дрейпера букмекеры предлагают за 2.31.

Прогноз: такая встреча стала возможной уже в первом круге только из-за того, что Дрейпер не так давно выпал из топ-100.

С одной стороны, Фрицу, безусловно, не повезло, но в то же время важно понимать, что Дрейпер вряд ли готов сейчас конкурировать с одним из самых опасных игроков на траве.

Будет нелегко, но Фриц, скорее всего, преодолеет первый раунд.

2.34 Победа Фрица + тотал сетов больше 3,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.34 на матч Фриц — Дрейпер принесёт прибыль 1340₽, общая выплата — 2340₽

Рекомендуемая ставка: победа Фрица + тотал сетов больше 3,5 за 2.34.