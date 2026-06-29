Американец Тейлор Фриц сыграет против британца Джека Дрейпера в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 30 июня, начало — в 15:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.34.
Фриц
Тейлор пропустил большую часть грунтовой серии, но зато смог здорово подготовиться к турнирам на траве.
В середине июня американский теннисист дошел до финала в Штутгарте.
В решающем матче немецкого турнира он проиграл Бену Шелтону.
На «пятисотнике» в Галле Фриц тоже добрался до финала.
В матче за титул он уступил еще одному соотечественнику — Фрэнсису Тиафо.
Несмотря на два проигранных финала, Фрица можно назвать одним из фаворитов Уимблдона.
В прошлом году он дошел до полуфинала на британском мэйджоре, а в 2024-м — до четвертьфинала.
Дрейпер
Джек почти не играл в первой половине сезона из-за травмы колена.
Но британскому теннисисту все же удалось восстановиться к домашнему мэйджору.
Перед Уимблдоном он дошел до полуфинала в Истборне. Это был его первый турнир после травмы.
На прошлой неделе Дрейпер выиграл у Маркоса Гирона, Джека Пиннингтона Джонса и Габриэля Диалло, после чего уступил Юго Эмберу.
В прошлом году Дрейпер был одним из фаворитов Уимблдона, но в итоге проиграл во втором круге Марину Чиличу.
Лучшим результатом Джека в этом сезоне пока остается выход в четвертьфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллс.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Фрица в этом матче можно поставить за 1.61, победу Дрейпера букмекеры предлагают за 2.31.
Прогноз: такая встреча стала возможной уже в первом круге только из-за того, что Дрейпер не так давно выпал из топ-100.
С одной стороны, Фрицу, безусловно, не повезло, но в то же время важно понимать, что Дрейпер вряд ли готов сейчас конкурировать с одним из самых опасных игроков на траве.
Будет нелегко, но Фриц, скорее всего, преодолеет первый раунд.
Рекомендуемая ставка: победа Фрица + тотал сетов больше 3,5 за 2.34.