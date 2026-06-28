Сможет ли Калинская пройти первый круг Уимблдона?

прогноз на матч первого круга Уимблдона, ставка за 1.92

Россиянка Анна Калинская сыграет против польки Магдалены Френх в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 29 июня, начало — в 18:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.

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Френх

Магдалена в текущем сезоне пока не выиграла ни одного матча на траве на уровне основной сетки WTA.

На «пятисотнике» в Берлине польская теннисистка уступила в первом круге немке Еве Лис. При этом в основную сетку она попала только как лаки-лузер.

В Бад-Хомбурге Френх проиграла в первом раунде японке Наоми Осаке.

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У Френх пока отрицательный баланс в этом году — 13 побед и 17 поражений.

При этом полька по-прежнему находится в топ-50 благодаря успешному выступлению на «пятисотнике» в Мериде (Мексика), на котором она дошла до финала.

После турнира в Мексике она выиграла пока лишь два матча на уровне основного тура.

Также стоит обратить внимание, что Френх не смогла протий первый круг Уимблдона в трех предыдущих сезонах.

Калинская

Анна тоже не очень убедительно провела недавние турниры на траве.

В Берлине российская теннисистка не смогла завершить матч первого круга против Элины Свитолиной из-за плохого самочувствия.

На «пятисотнике» в Бад-Хомбурге Калинская в первом раунде выиграла у австрийки Синьи Краус, а во втором уступила румынке Елене Габриэле Русе.

Как и ожидалось, после Ролан Гаррос, на котором она дошла до четвертьфинала, у Калинской случился небольшой спад.

Ранее в этом году Анна не смогла пройти первый круг только на трех турнирах.

Лучшим результатом Калинской на Уимблдоне пока остается выход в 1/8 финала в 2024 году.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Френх в этом матче можно поставить за 2.98, победу Калинской букмекеры предлагают за 1.39.

Прогноз: обе теннисистки неубедительно провели недавние матчи на траве, поэтому сейчас оптимальным вариантом будет ставка на количество геймов или сетов, а не на исход. Пока нет уверенности, что Калинская подтвердит статус фаворитки.

1.92 Тотал геймов больше 21,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Френх — Калинская позволит вывести на карту выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.92.