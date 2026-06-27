Финальный поединок турнира ATP 250 в британском Истборне будет доигран на следующий день — об этом информирует пресс‑служба турнира.

Юго Эмбер globallookpress.com

Матч между французом Юго Эмбером и бельгийцем Зизу Бергсом прервали из‑за плохой погоды при счёте 2:1 (30:15) в пользу Эмбера.

«После трёх с половиной часов задержки было объявлено, что матч не будет доигран в субботу», — говорится в заявлении ATP.

Встреча возобновится 28 июня в 13:00 (мск).

Любопытно, что те же теннисисты встретятся в первом круге Уимблдона — турнир стартует 29 июня.