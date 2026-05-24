Немецкий теннисист Александр Зверев высказался о своей победе над французом Бенжаменом Бонзи в 1-м круге турнира «Ролан Гаррос».

«Мне кажется, получилось классное начало. Иногда бывает вот так просто, я выиграл в трёх сетах.

Это был стартовый матч с соперником, который может доставить трудностей хорошим игрокам. Он это уже показывал в прошлом, а я неплохо с этим справился. Вот этому я больше всего рад», — сказал Зверев на послематчевой пресс-конференции.

В следующем круге турнира «Ролан Гаррос» немецкий теннисист (3-я ракетка мира) сразится с чехом Томашем Махачем (40-я ракетка мира).