Немецкий теннисист Александр Зверев, занимающий третье место в мировом рейтинге, одержал уверенную победу в первом круге «Ролан Гаррос» 2026 года.

Зверев выиграл у француза Бенжамена Бонзи, который находится на 98-й строчке рейтинга. Матч длился 2 часа 10 минут и завершился со счетом 6:3, 6:4, 6:2 в пользу Зверева.

Бонзи выполнил пять эйсов, совершил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух. Зверев сделал четыре эйса, одну двойную ошибку и успешно реализовал пять брейк-пойнтов из десяти.

В следующем круге Александру Звереву предстоит сыграть с чехом Томашем Махачем, который занимает 40-е место в мировом рейтинге.