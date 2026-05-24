В первом круге «Ролан Гаррос» американский теннисист Райлли Опелка, занимающий 75-е место в мировом рейтинге, уступил итальянскому спортсмену Федерико Чине, который располагается на 216-й строчке.

Матч длился 3 часа 26 минут и завершился со счётом 6:3, 4:6, 2:6, 7:6 (8:6), 4:6 в пользу Чины.

Федерико Чина выполнил шесть эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из тринадцати. Райлли Опелка подал навылет 14 раз, допустил десять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из четырнадцати.

В следующем круге Чина встретится с победителем матча между швейцарцем Стэном Вавринкой и нидерландцем Йеспером де Йонгом.