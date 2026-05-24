Российский теннисист Карен Хачанов, занимающий 15-е место в мировом рейтинге, успешно стартовал на Открытом чемпионате Франции — 2026, выиграв первый круг соревнований.

В матче первого раунда он одержал уверенную победу над французом Артюром Жа, который занимает 140-ю позицию в рейтинге ATP, со счетом 6:3, 7:6 (7:3), 6:0. Встреча продолжалась около 2 часов 38 минут.

За время игры Хачанов выполнил один эйс, допустил одну двойную ошибку и реализовал шесть из восемнадцати заработанных брейк-пойнтов. Его соперник, Жа, отметился восемью эйсами, четырьмя двойными ошибками и двумя успешными брейк-пойнтами из десяти попыток.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Хачанов встретится с победителем матча между французом Кирияном Жаке и аргентинцем Марко Трунгеллити.