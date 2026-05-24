Российский теннисист Даниил Медведев потерял одну позицию в обновленном рейтинге ATP и опустился с седьмого на восьмое место.
Андрей Рублев сохранил за собой 13-ю строчку мирового рейтинга, а Карен Хачанов по-прежнему располагается на 15-й позиции.
Лидером рейтинга остается итальянский теннисист Янник Синнер. Второе место занимает испанец Карлос Алькарас, а тройку сильнейших замыкает представитель Германии Александр Зверев.
Уже 24 мая стартует Открытый чемпионат Франции. В первом круге турнира Медведев встретится с австралийцем Адамом Уолтоном, Рублев сыграет против перуанца Игнасио Бусе, а Хачанов начнет выступление матчем с французом Артуром Геа.