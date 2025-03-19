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    Осака: Больше всего я горжусь своими передвижениями на корте и энергией

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Наоми Осака
    Японская теннисистка Наоми Осака оценила свою форму. Спортсменка отметила, что вернулась к тем кондициям, в которых была до беременности.

    Наоми Осака
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    Наоми Осака

    Ранее на старте турнира в Майами Осака победила украинку Юлию Стародубцеву со счетом 3:6, 6:4, 6:3. В июле 2023 года Наоми родила ребёнка.

    «Когда я нахожусь на максимальном уровне концентрации, полностью забываю о том, что происходит в матче. Я будто в пузыре. Тренер сказал мне, что я спасла матч, уступая 2:5 во втором сете, а я и понятия не имела об этом. Вот так я стараюсь бороться за каждое очко, будто оно самое важное в матче.

    Больше всего я горжусь своими передвижениями на корте и энергией, которую я продемонстрировала во время матча. Давно не могла выполнить такие мощные бэкхенды. Думаю, я достигла такого уровня физической подготовки, какой не было со времён беременности. Теперь мне нужно справиться с нервами.

    Я так сильно хочу играть хорошо и делать это против великих игроков, что скопление нервов во время некоторых матчей может травмировать. Именно подобное произошло в этом году с моим животом. Нужно быть терпеливой и понять, что восстановление после беременности стоило мне многого», — сказал Осака на пресс-конференции.

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