Осака: Больше всего я горжусь своими передвижениями на корте и энергией

Японская теннисисткаоценила свою форму. Спортсменка отметила, что вернулась к тем кондициям, в которых была до беременности.

Ранее на старте турнира в Майами Осака победила украинку Юлию Стародубцеву со счетом 3:6, 6:4, 6:3. В июле 2023 года Наоми родила ребёнка.

«Когда я нахожусь на максимальном уровне концентрации, полностью забываю о том, что происходит в матче. Я будто в пузыре. Тренер сказал мне, что я спасла матч, уступая 2:5 во втором сете, а я и понятия не имела об этом. Вот так я стараюсь бороться за каждое очко, будто оно самое важное в матче.

Больше всего я горжусь своими передвижениями на корте и энергией, которую я продемонстрировала во время матча. Давно не могла выполнить такие мощные бэкхенды. Думаю, я достигла такого уровня физической подготовки, какой не было со времён беременности. Теперь мне нужно справиться с нервами.

Я так сильно хочу играть хорошо и делать это против великих игроков, что скопление нервов во время некоторых матчей может травмировать. Именно подобное произошло в этом году с моим животом. Нужно быть терпеливой и понять, что восстановление после беременности стоило мне многого», — сказал Осака на пресс-конференции.