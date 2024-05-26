Алькарас: У меня такое ощущение, что я не переставал играть

Испанский теннисиствысказался о победе надв первом круге «Ролан Гаррос».

«Мне бы хотелось сыграть больше матчей после травмы. Но не думаю, что мне нужно много матчей, чтобы набрать форму. Четыре проигранных гейма — это слишком мало… Не буду врать. Но я действительно хорошо подготовился за последние две недели перед приездом сюда.

На этой неделе я тренировался с лучшими игроками. Я чувствовал себя очень хорошо, двигаясь и отбивая мячи. Моё предплечье становится всё лучше и лучше. Как я уже сказал, у меня такое ощущение, что я не переставал играть. Для меня это действительно хороший день», — сказал Алькарас в интервью на корте.

Во втором круге Открытого чемпионата Франции Карлос Алькарас сыграет против Йеспера де Йонга (Нидерланды).