Хачанов: Собираюсь сыграть на Олимпиаде, но надо будет решить много технических моментов

Российский теннисиствысказался о возможном выступлении на олимпийском турнире в Париже.

Ранее стало известно, что российские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде-2024 только в нейтральном статусе.

«В принципе, собираюсь, но, опять же, еще много времени до оглашения финальных правил, регламента, того, что надо будет подписывать. Очень много технических моментов, которые надо будет решить. Конечно же, я не раз говорил, что Олимпиада для меня — важное соревнование.

Да, в какой-то степени обидно то, что в Токио не выиграл золото. Но, опять же, все относительно. Я заработал серебро в одиночке, что гораздо сложнее, чем в паре и миксте. Всегда может быть что-то лучше, но ты отдаешь себе отчет, что-то, чего ты достиг, все равно идет в копилку.

Основная задача стоит такая же, как и в прошлом году, — как можно быстрее войти обратно в десятку. А то в прошлом году вошел — и потом не играл три с половиной месяца, пропустил очень много больших турниров. Мне надо продолжать двигаться в том же направлении, что и последние два года. Считаю, что получалось неплохо, но всегда можно лучше.

Самое главное — чтобы было без травм. Попасть в десятку, продолжать играть на серьезных турнирах — "Больших шлемах" и "мастерсах", да на любых соревнованиях, которые выбираю, из чего и складывается рейтинг. Я мотивирован, большие цели остаются. Надеюсь идти к ним дальше», — приводит слова Хачанова «Спорт-Экспресс».

Напомним, Даниил Медведев ранее заявил, что готов выступить на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.