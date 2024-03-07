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    Медведев готов сыграть на олимпийском турнире в нейтральном статусе

    Теннис Прогнозы на теннис Даниил Медведев ATP
    Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что готов выступить на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    Ранее появилась информация, что российские теннисисты будут допущены к участию в олимпийском турнире во всех разрядах.

    «Если смогу, я буду выступать. Я буду играть в одиночном и парном разряде. В Токио я получил потрясающий опыт. Вероятно, это одно из самых ярких воспоминаний в моей спортивной жизни, хотя в теннисе все склонны думать, что турниры "Большого шлема" важнее.

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    Что касается нейтрального статуса, я буду следовать правилам. Если допуск под нейтральным флагом, я буду играть под нейтральным флагом.

    Постараюсь показать хороший теннис и победить», — приводит слова Медведева Reuters.

    Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа..VrezNews1 /tennis/2024/03/04/tennis_main_events/

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