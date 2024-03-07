ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Энтони Джошуа и Фрэнсис НганнуИнтригующий бой Нганну и Джошуа, титульник Курбанова и Мадримова. Анонс карда в Саудовской Аравии
    Все новости спорта

    Надаль снялся с «Мастерса» в Индиан-Уэллс

    Теннис Прогнозы на теннис Рафаэль Надаль ATP
    Бывшая первая ракетка мира Рафаэль Надаль не сыграет на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллс (США).

    Рафаэль Надаль
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рафаэль Надаль

    В первом круге 37-летний Надаль должен был встретиться с канадцем Милошем Раоничем.

    «Я усердно работал, много тренировался, и вы все знаете, что я прошел тест в эти выходные, но я не считаю, что пока не готов играть на самом высоком уровне.

    Это непростое решение, на самом деле оно сложное, но я не могу лгать себе и тысячам болельщиков.

    Буду скучать по всем вам. Я уверен, что турнир пройдет с большим успехом», — написал испанец в соцсетях.

    В основной сетке Надаля заменит индиец Сумит Нагал.

  • Надаль вернулся и сразу сломался, Рыбакина разнесла Соболенко, немцы выиграли United Cup, а Рублев покорил Гонконг
  • В теннисе завершилась первая неделя нового сезона
  • 08/01/2024

    • В минувшее воскресенье Надаль, пропустивший прошлый сезон, сыграл против Карлоса Алькараса на выставочном турнире в Лас-Вегасе. Это был его первый матч после повреждения, полученного в начале января на турнире в Брисбене.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Карабах» сотворит еще одну сенсацию?
  • «Карабах» — «Байер». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Сможет ли «Ливерпуль» переиграть «Спарту»?
  • «Спарта» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Рома» добьется победы в домашней встрече
  • «Рома» — «Брайтон». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.65
  • Экспресс дня 7 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Карабах — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Спарта — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Рома — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Торпедо — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Милан — Славия Прага
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Аякс — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Бенфика — Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Марсель — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры