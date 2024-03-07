Надаль снялся с «Мастерса» в Индиан-Уэллс

Бывшая первая ракетка миране сыграет на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллс (США).

В первом круге 37-летний Надаль должен был встретиться с канадцем Милошем Раоничем.

«Я усердно работал, много тренировался, и вы все знаете, что я прошел тест в эти выходные, но я не считаю, что пока не готов играть на самом высоком уровне.

Это непростое решение, на самом деле оно сложное, но я не могу лгать себе и тысячам болельщиков.

Буду скучать по всем вам. Я уверен, что турнир пройдет с большим успехом», — написал испанец в соцсетях.

В основной сетке Надаля заменит индиец Сумит Нагал.

В минувшее воскресенье Надаль, пропустивший прошлый сезон, сыграл против Карлоса Алькараса на выставочном турнире в Лас-Вегасе. Это был его первый матч после повреждения, полученного в начале января на турнире в Брисбене.