Рублев: Медведев из года в год доказывал, что является одним из лучших игроков

Андрей Рублев Фото: globallookpress.com
«Честно говоря, не знаю, что сказать. Думаю, что у него было преимущество за счет побед на брейк‑поинтах. Я не смог сделать того же. Медведев из года в год доказывал, что является одним из лучших игроков, выигрывая большое количество титулов.
Думаю, что в какой‑то момент игры он лучше подавал или просто играл лучше, а я наоборот. Помню, что несколько раз не смог выиграть очко, когда выходил к сетке. Были очень непростые погодные условия», — сказал Рублев на пресс‑конференции.
В полуфинале Медведев сыграет с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.