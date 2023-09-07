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    Рублев: Медведев из года в год доказывал, что является одним из лучших игроков

    Теннис Прогнозы на теннис US Open ATP Даниил Медведев Андрей Рублёв
    Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал поражение от соотечественника Даниила Медведева в четвертьфинале US Open.

    Андрей Рублев
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    Андрей Рублев

    «Честно говоря, не знаю, что сказать. Думаю, что у него было преимущество за счет побед на брейк‑поинтах. Я не смог сделать того же. Медведев из года в год доказывал, что является одним из лучших игроков, выигрывая большое количество титулов.

    Думаю, что в какой‑то момент игры он лучше подавал или просто играл лучше, а я наоборот. Помню, что несколько раз не смог выиграть очко, когда выходил к сетке. Были очень непростые погодные условия», — сказал Рублев на пресс‑конференции.

    В полуфинале Медведев сыграет с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.

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