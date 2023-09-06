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    Медведев признался, что смотрит теннисные трансляции на пиратских сайтах

    Теннис Прогнозы на теннис US Open ATP Даниил Медведев
    Российский теннисист Даниил Медведев признался, что смотрит пиратские трансляции теннисных матчей.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «Полагаю, что во многих отелях есть Spectrum. Я больше не могу смотреть теннис по телевизору. Не знаю, законно это или нет, но мне нужно искать способ посмотреть матчи, потому что я не могу увидеть их по телевизору. У меня есть интернет, и я смотрю теннис на, как вы их называете, пиратских сайтах. У меня нет другого выбора», — сказал Медведев на пресс-конференции.

    Сегодня, 6 сентября, Даниил Медведев сыграет в четвертьфинале Открытого чемпионата США — 2023 с соотечественником Андреем Рублёвым.

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