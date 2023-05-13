Рублев уверенно пробился в третий круг турнира в Риме

Российский теннисистуспешно стартовал на престижном грунтовом турнире в Риме (Италия).

Шестая ракетка мира обыграл словака Алекса Молчана со счетом 6:3, 6:4. Спортсмены провели на корте 1 час и 19 минут.

На счету 25-летнего Рублева два эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести. На счету 25-летнего Молчана, который занимает девятое место в мировом рейтинге, один эйс, одна двойная ошибка и два нереализованных брейк-пойнта.

В третьем круге Рублев сыграет против победителя пары Гвидо Пелья — Алехандро Давидович Фокина.