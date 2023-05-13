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    Рублев уверенно пробился в третий круг турнира в Риме

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    Российский теннисист Андрей Рублев успешно стартовал на престижном грунтовом турнире в Риме (Италия).

    Андрей Рублев
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    Андрей Рублев

    Шестая ракетка мира обыграл словака Алекса Молчана со счетом 6:3, 6:4. Спортсмены провели на корте 1 час и 19 минут.

    На счету 25-летнего Рублева два эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести. На счету 25-летнего Молчана, который занимает девятое место в мировом рейтинге, один эйс, одна двойная ошибка и два нереализованных брейк-пойнта.

    В третьем круге Рублев сыграет против победителя пары Гвидо Пелья — Алехандро Давидович Фокина.

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