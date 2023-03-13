Рублев обыграл Умбера на турнире в Индиан-Уэллсе

Андрей Рублев Фото: globallookpress.com
В матче третьего круга он обыграл француза Уго Умбера — 7:5, 6:3.
Продолжительность встречи составила 1 час 22 минуты. За это время Рублёв сделал четыре подачи навылет, реализовал четыре из шести брейк-пойнтов. На счету Умбера четыре эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного.
В 1/8 финала Рублев встретится с британцем Кэмероном Норри.
Россиянин Карен Хачанов не смог преодолеть барьер третьего круга. Он уступил испанцу Алехандро Давидович-Фокине — 3:6, 6:1, 4:6.