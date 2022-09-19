Медведев сохранил четвертую строчку в рейтинге ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленную версию мирового рейтинга.

В первой десятке рейтинга изменений не произошло. Первую строчку занимает испанец Карлос Алькарас, который стал победителем US Open. На втором месте норвежец Каспер Рууд, замыкает тройку лучших испанец Рафаэль Надаль.

Российский теннисист Даниил Медведев остался на четвертой строчке. Андрей Рублев занимает 9-е место, Карен Хачанов остался на 18-й строчке. Аслан Карацев находится на 39-м месте.

Рейтинг ATP (19 сентября)

1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 6740 очков;

2 (2). Каспер Рууд (Норвегия) — 5850;

3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 5810;

4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5065;

5 (5). Александр Зверев (Германия) — 5040;

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4810;

7 (7). Новак Джокович (Сербия) — 3570;

8 (8). Кэмерон Норри (Великобритания) — 3550;

9 (9). Андрей Рублев (Россия) — 3390;

10 (10). Хуберт Хуркач (Польша) — 3355…

18 (18). Карен Хачанов (Россия) — 1990…

39 (39). Аслан Карацев (Россия) — 1130.