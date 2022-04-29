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    Борис Беккер получил 2,5 года тюрьмы за махинации при процедуре банкротства

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    Шестикратный победитель турниров «Большого шлема» Борис Беккер был приговорен к 2,5 годам тюрьмы за сокрытие активов на 2,5 млн фунтов (3,14 млн долларов), сообщает BBC.

    Борис Беккер
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    Борис Беккер

    Немецкий теннисист, признанный банкротом в 2017 году, сохранил некоторые теннисные трофеи, которые представляют материальную ценность. Таким образом, Беккер избежал их продажи, но попал под обвинение в махинациях.

    Королевский суд Саутуорка в Лондоне получил от обвинения 24 пункта, по которым теннисисту инкриминировали правонарушения. Рассмотрев дело, суд установил вину Беккера по четырем пунктам.

    Суд решил, что Беккер преднамеренно утаил собственность в Германии и акции в одной фирме, а также переводил большие суммы бывшим женам, Барбаре и Шарлели, чтобы не выплачивать долги в процессе банкротства

    В тюрьме Беккер, согласно приговору, проведет половину назначенного срока. При этом 54-летний экс-спортсмен имеет право обжаловать приговор.

    «Следует отметить, что вы не проявили раскаяния и не признали вину. Мы не увидели смирения», — сказала судья Дебора Тэйлор, приговаривая знаменитого теннисиста к реальному сроку.

    В 2002 году Беккер был осужден в Германии за уклонение от налогов. Суд назначил ему два года тюрьмы условно и 500 тысяч евро штрафа. Судья лондонского суда напомнила об этом, оглашая приговор.

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