Борис Беккер получил 2,5 года тюрьмы за махинации при процедуре банкротства

Немецкий теннисист, признанный банкротом в 2017 году, сохранил некоторые теннисные трофеи, которые представляют материальную ценность. Таким образом, Беккер избежал их продажи, но попал под обвинение в махинациях.
Королевский суд Саутуорка в Лондоне получил от обвинения 24 пункта, по которым теннисисту инкриминировали правонарушения. Рассмотрев дело, суд установил вину Беккера по четырем пунктам.
Суд решил, что Беккер преднамеренно утаил собственность в Германии и акции в одной фирме, а также переводил большие суммы бывшим женам, Барбаре и Шарлели, чтобы не выплачивать долги в процессе банкротства
В тюрьме Беккер, согласно приговору, проведет половину назначенного срока. При этом 54-летний экс-спортсмен имеет право обжаловать приговор.
«Следует отметить, что вы не проявили раскаяния и не признали вину. Мы не увидели смирения», — сказала судья Дебора Тэйлор, приговаривая знаменитого теннисиста к реальному сроку.
В 2002 году Беккер был осужден в Германии за уклонение от налогов. Суд назначил ему два года тюрьмы условно и 500 тысяч евро штрафа. Судья лондонского суда напомнила об этом, оглашая приговор.