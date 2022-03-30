Хуркач — неудобный соперник для Медведева, считает Тарпищев

Президент Федерации тенниса России (ФТР)рассказал об ожиданиях от четвертьфинала турнира в Майами, в котором россиянинсыграет с поляком

«Хуркач — неудобный соперник для Медведева, потому что поляк хорошо подаёт и держит мяч на задней линии. По скорости действует достаточно быстро.

Хуркач играет в стиле Медведева. Игра будет упорной. Но небольшое преимущество у Дани всё же есть. По статистике он получше играет, чем Хуркач. И вариаций больше на задней линии.

Никакого значения не имеет, что Хуркач действующий чемпион "Мастерс" в Майами. Они слишком много играют. Для них это не новость.

Результаты стираются, когда много играешь», — сказал Тарпищев «Чемпионату».