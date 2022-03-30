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    Хуркач — неудобный соперник для Медведева, считает Тарпищев

    Теннис Прогнозы на теннис Даниил Медведев Хуберт Хуркач ATP Шамиль Тарпищев
    Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал об ожиданиях от четвертьфинала турнира в Майами, в котором россиянин Даниил Медведев сыграет с поляком Хубертом Хуркачем.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «Хуркач — неудобный соперник для Медведева, потому что поляк хорошо подаёт и держит мяч на задней линии. По скорости действует достаточно быстро.

    Хуркач играет в стиле Медведева. Игра будет упорной. Но небольшое преимущество у Дани всё же есть. По статистике он получше играет, чем Хуркач. И вариаций больше на задней линии.

    Никакого значения не имеет, что Хуркач действующий чемпион "Мастерс" в Майами. Они слишком много играют. Для них это не новость.

    Результаты стираются, когда много играешь», — сказал Тарпищев «Чемпионату».

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