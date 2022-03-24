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    Осака победила Кербер и пробилась в третий круг турнира в Майами

    Теннис Прогнозы на теннис Наоми Осака Анжелик Кербер WTA
    Японка Наоми Осака вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США), призовой фонд которого превышает 8,3 миллиона долларов.

    Наоми Осака
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    Наоми Осака

    В матче второго круга японская теннисистка за час и минуту уверенно обыграла 15-го номера мирового рейтинга, немку Анжелику Кербер со счётом 6:2, 6:3.

    На счету Осаки 6 эйсов, ни одной двойной ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.

    Кербер за весь матч выполнила 1 подачу навылет, допустила 1 двойную ошибку и не реализовала 2 брейк-пойнта.

    В следующем круге Осака сразится с чешской теннисисткой Каролиной Муховой, которая оказалась сильнее финалистки последнего US Open Лейлы Фернандес (6:4, 7:6 (7:3)).

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