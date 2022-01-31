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    Павлюченкова опустилась на три строки в рейтинге WTA

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    Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный мировой рейтинг.

    Анастасия Павлюченкова
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    Анастасия Павлюченкова

    Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова потеряла три позиции и теперь занимает 14-е место.

    Дарья Касаткина переместилась на 22-е место, Вероника Кудерметова — на 29-е, Людмила Самсонова — на 35-е.

    Сохраняет лидерство в рейтинге австралийка Эшли Барти, победившая на прошлой неделе в финале Australian Open американку Даниэль Коллинз, которая поднялась сразу на 20 позиций и теперь располагается на десятом месте.

    Победительница Открытого чемпионата Австралии-2021 японка Наоми Осака опустилась с 14-й на 85-ю строчку.

    Рейтинг WTA от 31 января:

    1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8331 очко,
    2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 5698,
    3 (4). Барбора Крейчикова (Чехия) — 5533,
    4 (9). Ига Швентек (Польша) — 4456,
    5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) — 4452,
    6 (6). Паула Бадоса (Испания) — 4429,
    7 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4195,
    8 (8). Мария Саккари (Греция) — 4071,
    9 (7). Анетт Контавейт (Эстония) — 3871.
    10 (30). Даниэль Коллинз (США) — 3071...
    14 (11). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2638...
    22 (23). Дарья Касаткина (Россия) — 2200...
    29 (32). Вероника Кудерметова (Россия) — 1695...
    35 (37). Людмила Самсонова (Россия) — 1537...
    44 (45). Екатерина Александрова (Россия) — 1236...

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