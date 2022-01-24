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    Медведев вышел в четвертьфинал Australian Open второй год подряд

    Теннис Прогнозы на теннис Australian Open ATP Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, который проходит в эти дни в Мельбурне.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    В матче четвертого круга Медведев одержал победу над американцем Максимом Кресси со счетом 6:2, 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:5.

    Теннисисты провели на корте 3 часа 27 минут.

    За это время Даниил выполнил 13 подач навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 3 из 12 брейк-пойнтов.

    Следующим соперником Медведева будет канадец Феликс Оже-Альяссим, который выиграл у хорвата Марина Чилича.

    В прошлом сезоне Медведев дошел до финала на Australian Open. В решающем матче россиянин проиграл Новаку Джоковичу.

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