Медведев победил Карреньо-Бусту и сравнял счет в матче сборных России и Испании

Счет в матче группового этапа Кубка Дэвиса между сборными России и Испании стал равным — 1:1.

Во втором матче противостояния россиянин Даниил Медведев за полтора часа победил испанцам Пабло Карреньо-Бусту со счетом 6:2, 7:6 (7:3).

Медведев десять раз подал на вылет при четырех двойных ошибках, а также пять раз взял подачу испанца, имея десять брейк-поинтов.

На счету испанца нет эйсов и двойных ошибок, при трех брейках из восьми попыток.

В решающем матче в парном разряде Аслан Карацев и Андрей Рублев сыграют с Фелисиано Лопесом и Марселем Гранольерс-Пуйолем.

Финальные соревнования Кубка Дэвиса проходят с 25 ноября по 5 декабря в Испании, Италии и Австрии. Сборная России играет в группе A в Мадриде.