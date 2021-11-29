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    Медведев победил Карреньо-Бусту и сравнял счет в матче сборных России и Испании

    Теннис Даниил Медведев Пабло Карреньо-Буста
    Счет в матче группового этапа Кубка Дэвиса между сборными России и Испании стал равным — 1:1.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    Во втором матче противостояния россиянин Даниил Медведев за полтора часа победил испанцам Пабло Карреньо-Бусту со счетом 6:2, 7:6 (7:3).

    Медведев десять раз подал на вылет при четырех двойных ошибках, а также пять раз взял подачу испанца, имея десять брейк-поинтов.

    На счету испанца нет эйсов и двойных ошибок, при трех брейках из восьми попыток.

    В решающем матче в парном разряде Аслан Карацев и Андрей Рублев сыграют с Фелисиано Лопесом и Марселем Гранольерс-Пуйолем.

    Финальные соревнования Кубка Дэвиса проходят с 25 ноября по 5 декабря в Испании, Италии и Австрии. Сборная России играет в группе A в Мадриде.

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