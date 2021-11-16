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    Медведев победил Зверева на Итоговом турнире АТР

    Теннис Итоговый чемпионат ATP ATP Даниил Медведев Александр Зверев Прогнозы на теннис
    Россиянин Даниил Медведев одержал вторую победу на групповом этапе Итогового турнира ATP, который проходит в Турине.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    В матче 2-го тура российский теннисист за 2 часа 39 минут обыграл представителя Германии Александра Зверева со счетом 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (8:6).

    Медведев 14 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт из 4. На счету Зверева — 18 эйсов и 2 двойные ошибки.

    В группе с Медведевым и Зверевым также выступают итальянец Маттео Берреттини и поляк Хуберт Хурчкач, которые после поражений в первом туре пока не провели очный матч.

    Россиянин лидирует в турнирной таблице Красной группы, набрав два очка. Следующий матч 2-я ракетка мира проведет с Берреттини.

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