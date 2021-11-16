Медведев победил Зверева на Итоговом турнире АТР

Россиянинодержал вторую победу на групповом этапе Итогового турнира ATP, который проходит в Турине.

В матче 2-го тура российский теннисист за 2 часа 39 минут обыграл представителя Германии Александра Зверева со счетом 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (8:6).

Медведев 14 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт из 4. На счету Зверева — 18 эйсов и 2 двойные ошибки.

В группе с Медведевым и Зверевым также выступают итальянец Маттео Берреттини и поляк Хуберт Хурчкач, которые после поражений в первом туре пока не провели очный матч.

Россиянин лидирует в турнирной таблице Красной группы, набрав два очка. Следующий матч 2-я ракетка мира проведет с Берреттини.