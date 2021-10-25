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    Карацев назвал свою ближайшую цель

    Теннис ATP Итоговый чемпионат ATP Кубок Кремля Прогнозы на теннис
    Российский теннисист Аслан Карацев после победы на Кубке Кремля заявил, что попытается попасть на Итоговый турнир ATP в Турине.

    Аслан Карацев
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    Аслан Карацев

    В обновленном рейтинге Карацев занимает 19-е место. На Итоговом турнире выступят восемь лучших теннисистов мира.

    «Я знал, что после полуфинала на "ВТБ Кубок Кремля" я поднимаюсь в топ-20, и я подтвердил это победой в финале. Я действительно дебютирую в топ-20. Я ставил перед собой такую цель с командой. Это случилось сейчас, и я очень рад этом.

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    • Цель — попасть на Итоговый турнир ATP в Турине. Постараюсь хорошо сыграть во всех оставшихся турнирах сезона.

    Победу на Кубке Кремля особо отмечать не буду, с командой сходим на ужин, а завтра-послезавтра я поеду в Питер. Я же первый круг там пропускаю. Будет время на отдых.

    Я сейчас не совсем свежий, но уверенность получил большую. Игра у меня есть, осталось выступить на паре турниров, надо просто сыграть так же, как сейчас», — приводит слова Карацева официальный сайт Кубке Кремля.

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