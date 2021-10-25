Карацев назвал свою ближайшую цель

Российский теннисистпосле победы назаявил, что попытается попасть на Итоговый турнир ATP в Турине.

В обновленном рейтинге Карацев занимает 19-е место. На Итоговом турнире выступят восемь лучших теннисистов мира.

«Я знал, что после полуфинала на "ВТБ Кубок Кремля" я поднимаюсь в топ-20, и я подтвердил это победой в финале. Я действительно дебютирую в топ-20. Я ставил перед собой такую цель с командой. Это случилось сейчас, и я очень рад этом.

Цель — попасть на Итоговый турнир ATP в Турине. Постараюсь хорошо сыграть во всех оставшихся турнирах сезона.

Победу на Кубке Кремля особо отмечать не буду, с командой сходим на ужин, а завтра-послезавтра я поеду в Питер. Я же первый круг там пропускаю. Будет время на отдых.

Я сейчас не совсем свежий, но уверенность получил большую. Игра у меня есть, осталось выступить на паре турниров, надо просто сыграть так же, как сейчас», — приводит слова Карацева официальный сайт Кубке Кремля.