Карацев поднялся в топ-20 рейтинга ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленный мировой рейтинг.

Российский теннисист Аслан Карацев, ставший победителем «Кубка Кремля» в Москве, в новом рейтинге занимает 19-е место, до этого находясь на 22-й позиции. Полуфиналист турнира Карен Хачанов стал 30-м, поднявшись на одну строку.

Лучшие российские теннисисты рейтинга, Даниил Медведев и Андрей Рублев, сохранили 2-е и 6-е места соответственно.

В первой десятке спортсменов по итогам недели произошло лишь одно изменение — норвежец Каспер Рууд поднялся на 8-ю позицию, обойдя Доминика Тима.

Рейтинг ATP от 25 октября:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 430 очков

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 9630

3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 7930

4 (4). Александр Зверев (Германия) — 6680

5 (5). Рафаэль Надаль (Испания) — 5635

6 (6). Андрей Рублев (Россия) — 5560

7 (7). Маттео Берреттини (Италия) — 4888

8 (9). Каспер Рууд (Норвегия) — 3 615

9 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3 405

10 (10) Хуберт Хуркач (Польша) — 3 378…

15 (11). Роджер Федерер (Швейцария) — 2 785…

19 (22). Аслан Карацев — 2392...

30 (31). Карен Хачанов (оба — Россия) — 1696