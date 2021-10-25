Карацев поднялся в топ-20 рейтинга ATP

Российский теннисист Аслан Карацев, ставший победителем «Кубка Кремля» в Москве, в новом рейтинге занимает 19-е место, до этого находясь на 22-й позиции. Полуфиналист турнира Карен Хачанов стал 30-м, поднявшись на одну строку.
Лучшие российские теннисисты рейтинга, Даниил Медведев и Андрей Рублев, сохранили 2-е и 6-е места соответственно.
В первой десятке спортсменов по итогам недели произошло лишь одно изменение — норвежец Каспер Рууд поднялся на 8-ю позицию, обойдя Доминика Тима.
Рейтинг ATP от 25 октября:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 430 очков
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 9630
3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 7930
4 (4). Александр Зверев (Германия) — 6680
5 (5). Рафаэль Надаль (Испания) — 5635
6 (6). Андрей Рублев (Россия) — 5560
7 (7). Маттео Берреттини (Италия) — 4888
8 (9). Каспер Рууд (Норвегия) — 3 615
9 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3 405
10 (10) Хуберт Хуркач (Польша) — 3 378…
15 (11). Роджер Федерер (Швейцария) — 2 785…
19 (22). Аслан Карацев — 2392...
30 (31). Карен Хачанов (оба — Россия) — 1696