Медведев вышел в полуфинал US Open

Российский теннисиствышел в полуфинал Открытого чемпионата США.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Даниил Медведев Фото: usopen.org

В поединке 1/4 финала второй номер посева обыграл нидерландца Ботика ван де Зандсхулпа со счетом 6:3, 6:0, 4:6, 7:5.

Теннисисты провели на корте два с половиной часа. Медведев выполнил 13 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 7 брейк-поинтов из 12.

На счету нидерландца 4 эйса, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-поинта из 5.

За выход в финал Даниил поборется с победителем матча Феликс Оже-Альяссим (Канада, 12) — Карлос Алькарас Гарфия (Испания).