Касаткина улучшила свой рейтинг в WTA на 18 позиций

Россиянкаподнялась с 75-го на 57-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.

Напомним, что на прошлой неделе она стала победительницей турнира в Мельбурне.

На самой высокой позиции среди российских теннисисток находится Екатерина Александрова, занимающая 33-е место.

На первом месте продолжает оставаться австралийка Эшли Барти. На второе место, выиграв Открытый чемпионат Австралии, поднялась японка Наоми Осака, на третье место опустилась румынка Симона Халеп.

Самый большой прогресс среди лидеров удался американке Серене Уильямс после выхода в полуфинал Australian Оpen. 39-летняя спортсменка с 11-го места поднялась на седьмую строчку.

Рейтинг WTA от 22 февраля

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 9 186 очков;

2 (3). Наоми Осака (Япония) — 7 835;

3 (2). Симона Халеп (Румыния) — 7 255;

4 (4). София Кенин (США) — 5 760;

5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5 370;

6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 5 205;

7 (11). Серена Уильямс (США) — 4 915;

8 (7). Арина Соболенко (Белоруссия) — 4 810;

9 (9). Бьянка Андрееску (Канада) — 4 735;

10 (8). Петра Квитова (Чехия) — 4 571..

33 (32). Екатерина Александрова (Россия) — 1 900;

34 (36). Вероника Кудерметова (Россия) — 1 800...

38 (37). Светлана Кузнецова (Россия) — 1 631...

40 (39). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1 630...

57 (75). Дарья Касаткина (Россия) — 1 295...

69 (63). Анна Блинкова (Россия) — 1 114...

88 (101). Анастасия Потапова (Россия) — 891...

94 (97). Варвара Грачева (Россия) — 858.