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    Наоми Осака признана спортсменкой 2020 года по версии Associated Press

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    Третья ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака признана спортсменкой 2020 года по версии Associated Press.

    Наоми Осака
    Наоми Осака

    В результате голосования редакторов и авторов статей АР Осака получила 18 первых мест из 35, что в сумме дало 71 очко.

    В уходящем году, когда из-за пандемии коронавируса многие теннисные турниры были отменены, Осака выиграла только один титул — во второй раз в карьере стала победительницей US Open.

    Также она выделялась тем, что говорила о расовой дискриминации и жестокости полиции.

    «Было трудно большую часть года находиться вдали от моей семьи, но это ничто по сравнению с другими проблемами.

    Грустно видеть новости о людях, страдающих от COVID-19, об экономических и социальных последствиях для многих — потеря работы, психическое здоровье. Это был тяжёлый год для многих людей.

    Несправедливость полиции разбила моё сердце. Горжусь победой на US Open, но больше тем, что заставила людей говорить о реальных проблемах», — приводит слова Осаки «Чемпионат». 0

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