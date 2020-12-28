Наоми Осака признана спортсменкой 2020 года по версии Associated Press

Третья ракетка мира японская теннисисткапризнана спортсменкой 2020 года по версии Associated Press.

В результате голосования редакторов и авторов статей АР Осака получила 18 первых мест из 35, что в сумме дало 71 очко.

В уходящем году, когда из-за пандемии коронавируса многие теннисные турниры были отменены, Осака выиграла только один титул — во второй раз в карьере стала победительницей US Open.

Также она выделялась тем, что говорила о расовой дискриминации и жестокости полиции.

«Было трудно большую часть года находиться вдали от моей семьи, но это ничто по сравнению с другими проблемами.

Грустно видеть новости о людях, страдающих от COVID-19, об экономических и социальных последствиях для многих — потеря работы, психическое здоровье. Это был тяжёлый год для многих людей.

Несправедливость полиции разбила моё сердце. Горжусь победой на US Open, но больше тем, что заставила людей говорить о реальных проблемах», — приводит слова Осаки «Чемпионат». 0