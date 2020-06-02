Руководитель федерации тенниса Франции подтвердил проведение «Ролан Гаррос»

Президент Федерации тенниса Францииподтвердил, что «Ролан Гаррос» в этом году пройдет.

«Я подтверждаю тот факт, что турнир "Большого шлема" обязательно будет проведен в этом теннисном сезоне. Уже на данный момент мы стараемся позвать на турнир фанатов со всего мира. Однако мы будем ждать разрешение властей. Как только французские власти дадут добро, мы объявим об этом официально», — написал Джудичелли в своем Instagram.

Напомним, что турнир «Большого шлема» должен начаться 25 мая, однако все турниры по теннису были перенесены из-за угрозы распростраения COVID-19. Планируется, что «Ролан Гаррос» начнется 20 сентября. Финальный матч будет проведен 4 октября.

Скорее всего, турнир пройдет без зрителей на трибунах, хотя из сообщения Джудичелли можно сделать вывод, что есть вероятность проведения турнира с болельщиками.

Действующим чемпионом турнира является Рафаэль Надаль, который за карьеру 12 раз брал этот трофей. 0