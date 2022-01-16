10 главных вопросов Australian Open-2022

В понедельник, 17 января, в Мельбурне стартует Открытый чемпионат Австралии по теннису. И это будет особенный турнир. Депортация Джоковича, противостояние Медведева и Зверева, шанс для Надаля и не только — рассказываем все, что нужно знать про Australian Open-2022.

Джокович больше никогда не сыграет на Australian Open?

Турнир еще не начался, но уже сейчас его главным сюжетом можно назвать великое противостояние Новака Джоковича с австралийскими властями. Все просто: сербский теннисист хотел сыграть в Мельбурне без прививки против коронавируса. Перед вылетом в Австралию Новак получил медицинский отвод (подробнее об этом читайте здесь), законность которого подтвердила в том числе специальная австралийская организация, которая внимательно проверяет подобные документы. Но этого оказалось недостаточно. Во-первых, австралийские пограничники не поверили, что у Джоковича действительно есть серьезный повод для отказа от вакцинации, а во-вторых, — австралийские власти очень строго отреагировали на общественный резонанс. «Как так, ему можно, а нам нельзя?!». В конце конце, решение о депортации первой ракетки мира принял лично министр иммиграции Австралии Алекс Хоук. Хотя перед этим серб добился отмены решения по аннулированию визы в суде Мельбурна. Потом был еще один суд — и здесь Джокович проиграл. Теперь Новака не только депортируют — ему грозит запрет на въезд в Австралию сроком до трех лет. Неужели Джокович больше никогда не сыграет на Australian Open? Это очень странная история, в которой великого теннисиста, по правде говоря, очень жаль. Мы, конечно, могли бы сейчас начать рассказывать, что австралийским чиновникам не было никакого дела до медотводов до тех пор, пока не приехал Новак, но не будем. Все и так понятно.

Медведев — главный фаворит турнира?

Многие наверняка уверенно ответят — да, в отсутствие Джоковича главным фаворитом мужского розыгрыша Australian Open будет Даниил Медведев. В прошлом году российский теннисист наконец-то выиграл первый турнир «Большого шлема», став триумфатором US Open. И к тому же, в финале Медведев сокрушил самого Джоковича. И все-таки в этом году явного фаворита — нет. Даниил, конечно же, будет одним из главных претендентов на титул, но надо не забывать, что есть еще Александр Зверев. В сезоне-2021 немец завоевал олимпийское золото в Токио и стал победителем Итогового турнира. И самое главное — в обоих случаях Зверев остановил Джоковича. А на Итоговом в решающем матче Александр обыграла как раз россиянина. Букмекеры, несмотря на это, все равно склоняются к тому, что Медведев на этот раз главный фаворит австралийского мэйджора. Следом в списке претендентов идет Зверев, но, на самом деле, шансы — 50 на 50. И да, Медведев и Зверев могут сместить Джоковича с первого места в рейтинге . А встретиться они могут только в финале. Исторический момент.

Даниил Медведев стал победителем US Open-2021 globallookpress.com

А как же Циципас?

Стефанос Циципас, безусловно, тоже входит в список фаворитов. Но есть один нюанс. В конце прошлого года грек перенес операцию на локте. Циципас довольно быстро восстановился, успел даже сыграть несколько матчей на Кубке ATP, но еще в начале января он не скрывал, что испытывает дискомфорт — из-за болей в локте ему сложно подавать. В своих дальнейших комментариях Стефанос уверял, что проблема его почти не беспокоит, но готов ли он, например, пятисетовым баталиям против тех же Медведева и Зверева? Вряд ли. Скорее всего, на этом турнире Циципас сойдет с дистанции еще до четвертьфинала. И это не станет сюрпризом.

Стефанос Циципас globallookpress.com

Надаль станет рекордсменом по титулам «Большого шлема»?

История с Джоковичем никого не оставила равнодушным, в том числе и Надаля. Но Грунтовый король все-таки признался, что будет рад, если Новак пропустит турнир...И Надаля, в принципе, можно понять. В случае победы на Australian Open он станет лучшим теннисистом в истории по количеству титулов «Большого шлема» . На данный момент у Надаля, Джоковича и Федерера по 20 побед на мэйджорах, но испанец получил невероятный шанс оказаться выше своих легендарных конкурентов. И, возможно, даже хорошо, что Рафа говорил правду, когда его спрашивали про Джоковича — лучше сказать честно, чем делать вид, что якобы считаешь иначе. Конечно, было бы здорово победить Новака на корте, но...Но теперь у Надаля будут другие конкуренты. Впрочем, очень сомнительно, что Рафа сможет дойти хотя бы до четвертьфинала. Пропустив почти половину прошлого сезона, Надаль далек от своего идеального состояния. Ну и годы, как ни крути, берут свое.

Рафаэль Надаль globallookpress.com

А, может, сенсация?

И это было бы очень здорово. В Мельбурне уже давным-давно отвыкли от невероятных сюжетов (на корте) в мужском турнире. Последний финал, который вряд ли кто-то мог спрогнозировать, случился в 2002 году, когда россиянин Марат Сафин проиграл шведу Томасу Юханссону. На следующий год легендарный Андре Агасси разгромил в решающем матче немца Райана Шуттлера, в 2005-м Федерер легко выиграл у киприота Маркоса Багдатиса, а в 2007-м у чилийца Фернандо Гонсалеса, А дальше было растянувшееся на целое десятилетие противостояние Большой четверки, в которое посмели вмешаться лишь Стэн Вавринка и Марин Чилич. Сейчас же в Мельбурне просто идеальная ситуация для сенсации. Джоковича депортировали, Федерер снова лечит колено, Маррей уже далеко не в том состоянии, чтобы бороться за титулы на «Шлемах», Надаль тоже выглядит достаточно уязвимым — и это большой шанс для парней, которые до сих пор были в тени этих монстров. И почему-то есть ощущение, что этим героем может стать Карлос Алькарас. Испанец мощно «пошумел» на US Open-2021, а теперь вполне может свести с ума австралийскую публику. Кстати, на Australian Open-2022 не будет ни одного победителя турнира за последние 12 лет .

Сможет ли Карацев защитить прошлогодний полуфинал?

Год назад Аслан Карацев сенсационно дошел до полуфинала, и теперь ему предстоит защищать 720 очков. Тогда, конечно, многие подумали, что это всего лишь мимолетный успех, но спустя год все понимают, что россиянин неслучайно боролся с Джоковичем за место в финале. В сезоне-2021 Карацев завоевал два титула (в Дубае и на Кубке Кремля), обыграл Джоковича в полуфинале турнира в Белграде и просто провел ряд крутейших матчей. Но в контексте Australian Open важно вот что: буквально пару дней назад Аслан стал победителем турнира в Сиднее. В финале был повержене Энди Маррей, а все эксперты в один голос заявили — этот парень играет на уровне топ-10. В общем, если Карацев снова дойдет до полуфинала или вовсе окажется в финале, сильно не удивляйтесь. И поверьте, его матчи стоит посмотреть — вам точно понравится.

Аслан Карацев globallookpress.com

В женском турнире снова будет сенсация?

Женский теннис хорош как раз тем, что там никогда не знаешь, кто дойдет до финала. Самый яркий пример — US Open-2021, победительницей которого стала Эмма Радукану. К тому же, в решающем матче на тот момент 18-летняя британка обыграла Лейлу Фернандес, о которой ранее тоже мало кто слышал. Это была абсолютно голливудская история. Радукану сразу же назвали будущей первой ракеткой мира, но после триумфа в Нью-Йорке Эмма будто вернулась в прошлую жизнь, где она была просто одной из тех, кто всего лишь мечтает играть на высоком уровне и бороться за трофеи. Недавние матчи британской теннисистки — это самый настоящий провал. Поэтому ее выступление в Мельбурне еще одна интрига предстоящего турнира. Но, если честно, интуиция подсказывает, что на этот раз титул выиграет Эшли Барти. Первая ракетка мира невероятно провела недавний турнир в Аделаиде, и, если ей удастся сыграть на таком же уровень, у конкуренток не будет ни малейших шансов.

Эшли Барти globallookpress.com

Соболенко не выиграет ни одного матча?

Возможно, это слишком дерзкий вопрос, все-таки Арина Соболенко вторая ракетка мира. В прошлом сезоне она дошла до полуфинала на Уимблдоне и US Open, и после этого сомнения в том, что Арина не выиграет в Мельбурне ни одного матча, выглядят довольно странно. Но на самом деле — нет. Осенью Соболенко переболела ковидом, и вскоре после этого в ее игре что-то сломалось. Белорусская теннисистка ужасно провела Итоговый турнир, но самое удивительное, что после паузы проблемы никуда не делись. В январе Соболенко выступила на двух турнирах в Аделаиде и не выиграла там ни одного матча. Сначала было поражение от Кайи Юван, а потом — от Ребекии Петерсон. Только вдуматься: в двух матчах Арина совершила почти 40 (!) двойных ошибок, из-за которых у нее едва не началась истерика. Это действительно просто катастрофа. И это очень похоже на серьезные психологические проблемы, которые, возможно, связаны не только с теннисом. В общем, за Арину немного тревожно.

Арино Соболенко globallookpress.com

У Осаки снова случится психологический срыв?

Почти весь прошлый год Наоми Осака страдала из-за психологических проблем, которые внезапно стали преследовать ее на крупных турнирах. В итоге японка досрочно завершила сезон, так и не сумев справиться с эмоциями. Последней каплей стали слезы после сенсационного поражения от Лейлы Фернандес в третьем круге US Open. Сейчас, по словам действующей чемпионки Australian Open, с ней все в порядке, она готова играть и больше не чувствует, что она психологически уязвима. Но в это, если честно, верится с трудом. До тех пор, пока Наоми не встретится с сильной соперницей, об этом нельзя будет говорить с полной уверенностью. Но если Осака действительно преодолела эту ситуацию, она снова будет бороться за титул.

В борьбу за титул вмешается фактор коронавируса?

Увы, такое может легко произойти. И самое ужасное, что от этого вообще никто не застрахован. Уже было достаточно примеров, когда коронавирус находили у вакцинированных игроков. То есть теоретически подобное может случиться, например, за день до финала. Сложно сказать, что в этой ситуации будут делать организаторы турнира, но будет очень странно, если кто-то станет победителем только потому, что соперник не смог выйти на корт из-за коронавируса.