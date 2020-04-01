Организаторы US Open не намерены переносить турнир

Турнир должен стартовать в конце августа
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Основная часть турнира должна пройти в Нью-Йорке с 31 августа по 13 сентября.
«Мы каждый день работаем с учетом того, что турнир состоится в срок, то есть квалификация стартует 24 августа. Будем надеяться, что в обозначенный срок к нам приедут все спортсмены, и эти корты снова будут заполнены игроками», — цитирует Зауснера AFP.
Напомним, из-за пандемии коронавируса отменены или перенесены практически все ближайшие спортивные соревнования. 0