Медведев претендует на звание самого прогрессирующего теннисиста года

Россиянинпретендует на звание самого прогрессирующего теннисиста 2019 года, сообщает официальный сайт ATP.

За награду 23-летний спортсмен поборется с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, итальянцем Маттео Берреттини и греком Стефаносом Циципасом.

Медведев в 2019 году выиграл турниры серии «Мастерс» в Цинциннати и Шанхае, завоевал титулы ATP в Софии и Санкт-Петербурге, а также дошел до финала US Open.

Другой россиянин Андрей Рублев вошел в число номинантов на премию «Возвращение года». Кроме него на награду претендуют британец Энди Мюррей, швейцарец Стэн Вавринка и француз Жо-Вильфрид Тсонга. 0