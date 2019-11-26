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    Медведев претендует на звание самого прогрессирующего теннисиста года

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    Россиянин Даниил Медведев претендует на звание самого прогрессирующего теннисиста 2019 года, сообщает официальный сайт ATP.

    Даниил Медведев
    Даниил Медведев

    За награду 23-летний спортсмен поборется с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, итальянцем Маттео Берреттини и греком Стефаносом Циципасом.

    Медведев в 2019 году выиграл турниры серии «Мастерс» в Цинциннати и Шанхае, завоевал титулы ATP в Софии и Санкт-Петербурге, а также дошел до финала US Open.

    Другой россиянин Андрей Рублев вошел в число номинантов на премию «Возвращение года». Кроме него на награду претендуют британец Энди Мюррей, швейцарец Стэн Вавринка и француз Жо-Вильфрид Тсонга. 0

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