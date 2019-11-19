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    Хачанов: Пока не думаю о встрече с Надалем

    Теннис Карен Хачанов Кубок Дэвиса ATP Прогнозы на теннис
    Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал волевую победу в матче Кубка Дэвиса над хорватом Борной Чоричем со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:4.

    Карен Хачанов
    Карен Хачанов

    «Можно ли было закончить раньше? Были шансы взять первый сет, но Чорич хорошо подавал. Когда была возможность сделать брейк, я сделал.

    Если надо бегать 3 часа — буду это делать. Главное — принёс победу сборной России. Мы оба уверенно играли на своей подаче.

    Ждал моментов, реализовал брейк-пойнты, которые смог. Всё зависит от подачи и приёма. Подавал реально неплохо, принимал тоже хорошо.

    Надаль? Пока ещё не думаю об этом. Еще посмотрим, будет ли он играть. Хорошо, что провёл длинную встречу. Да, с одной стороны, устал, но с другой было больше времени освоиться», — цитирует Хачанова «Матч ТВ».

    19 ноября сборная России встретится с командой Испании. Ожидается, что Хачанов в одиночном разряде сыграет с первой ракеткой мира Рафаэлем Надалем. 0

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